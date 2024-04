O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Inocência

Apenas sua criatividade e inspiração podem reascender a chama da beleza na vida e o seu brilho. Olhe o mundo de forma menos cansada, aprendendo com os detalhes e apreciando ao redor as pequenas coisas, pois elas são valiosas e também podem ensinar muito. Carregue a atenção de um principiante, de uma criança que está descobrindo o mundo e realmente o descobrirá.

Virgem – Carta Além da Ilusão

É o momento de tirar o véu do medo dos olhos e começar a perceber a verdade. Saia de ilusões e limitações que não o deixam expandir a consciência para encontrar respostas valiosas. Sua intuição está se fazendo ainda mais presente, mas é preciso se preparar para ouvi-la; tenha coragem e calma.

Libra – Carta da Consciência

Momento de ter consciência da expansão do sexto sentido e intuição em sua vida. É hora de estar no presente e crescendo para se desenvolver. Não deixe mais que o passado tome sua mente e o confunda, pois esse é um fardo que deve ser deixado para trás.

Escorpião – Carta do Cansaço

Fazer o mundo funcionar e ganhar a vida é sempre um grande esforço, por isso essa nunca deve ser a única tarefa de uma pessoa. Use seu tempo para descansar, colocar as ideias no lugar e recuperar inspirações que o fazem se sentir vivo. Chegou a hora de renascer e mudar, cuidando muito melhor de si mesmo.