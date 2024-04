O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Abundância

Saia dos extremos e deixe de ficar na beira do abismo! É preciso encontrar o equilíbrio mental e reconhecer seus verdadeiros objetivos e o que vale a pena. Ao deixar os comportamentos obsessivos e vícios que tanto o confundem, você colherá a abundância e uma nova fase mental que será criativa, bela e expandida.

Touro – Carta da Existência

É momento de sanar algumas feridas e olhar de frente para algumas tristezas: muitas delas já não fazem sentido e precisam virar somente aprendizagem. Abra-se ao mundo e veja o que está ao redor para poder encontrar inspirações, reflexões e motivações que o farão se sentir novamente conectado com o que existe de belo na vida.

Gêmeos – Carta das Vidas Passadas

Momento de olhar para o passado com entendimento, compreendendo que ele o trouxe até aqui, mas que são suas atitudes no presente que mudarão para melhor qualquer coisa que seja necessária. Agradeça o que passou e tenha coragem de abrir o seu coração novamente para viver novas experiencias, sozinho e com outras pessoas que devem surgir em seu caminho.

Câncer – Carta da Amizade

Existe uma energia em sua vida de conexão muito poderosa. Se abra ao novo e a compartilhar suas vivencias, momentos e positividade. Existem amizades que chegam para integrar e trazer cor ao seu mundo, não tema abrir de novo o coração para essas relações que ensinam e entregam apoio.