Máscara para rugas: 3 receitas caseiras e fáceis para rejuvenescer sua pele

As rugas são sinais naturais do envelhecimento, mas existem diversas maneiras de preveni-las e amenizá-las. As máscaras caseiras são uma ótima opção para quem busca uma alternativa natural e econômica para cuidar da pele. Confira 3 receitas fáceis e eficazes:

1. Máscara de banana e mel

A banana é rica em potássio e vitaminas A e C, que hidratam e nutrem a pele. O mel possui propriedades antibacterianas e antioxidantes que combatem os radicais livres e previnem o envelhecimento precoce.

Ingredientes

1/2 banana amassada

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo:

Recomendados

Misture os ingredientes até formar uma pasta homogênea. Aplique no rosto e deixe agir por 20 minutos. Enxágue com água morna.

APROVEITE E LEIA TAMBÉM: Como cuidar da pele do pescoço e colo a partir dos 25 anos para evitar o surgimento de rugas

2. Máscara de iogurte e aveia

Reprodução

O iogurte possui ácido lático, que ajuda a remover as células mortas e a estimular a produção de colágeno. A aveia é rica em fibras que hidratam e suavizam a pele.

Ingredientes

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de aveia em flocos

Modo de preparo:

Misture os ingredientes até formar uma pasta homogênea. Aplique no rosto e deixe agir por 15 minutos. Enxágue com água morna.

3. Máscara de clara de ovo e limão

A clara de ovo possui propriedades tensoras que ajudam a firmar a pele. O limão possui vitamina C, que auxilia na produção de colágeno.

Ingredientes

1 clara de ovo

1/2 colher de chá de suco de limão

Modo de preparo:

Bata a clara de ovo em neve. Adicione o suco de limão e misture bem. Aplique no rosto e deixe agir por 15 minutos. Enxágue com água morna.