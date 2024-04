Como cuidar da pele do pescoço e colo a partir dos 25 anos para evitar o surgimento de rugas

O rosto não é a única coisa que devemos cuidar a partir dos 20 anos para nos protegermos do envelhecimento, mas também a pele do pescoço e colo. Ela é tão sensível quanto a pele do rosto, portanto merece ser tratada com gentileza e atenção, aplicando os produtos corretos e, acima de tudo, evitando a exposição excessiva ao sol.

Na verdade, de acordo com a Vogue, a pele dessas áreas é a primeira a mostrar os sinais do envelhecimento e dos maus-tratos a que a submetemos, tornando mais visíveis a flacidez, manchas, tom desigual, rugas.

Como cuidar da pele do pescoço e colo?

Pois, embora pareça que precisaremos de um esforço adicional muito grande, na realidade, com gestos simples como aplicar o nosso creme hidratante à noite e durante o dia nessas áreas, já estamos contribuindo bastante para a sua preservação.

“O pescoço tem características diferentes do rosto. É uma pele mais fina que não tem tantos suportes a nível ósseo, gorduroso e muscular - está sujeita à força da gravidade e ao descaimento facial que recai sobre ele - por isso os sinais de envelhecimento são muito visíveis”, afirma a especialista Mar Mira ao referido meio.

Por esta razão, é importante ir mais devagar na aplicação dos cosméticos, fazê-lo com delicadeza e aproveitar para fazê-lo através de massagens suaves.

“Aplique o creme e faça uma massagem com as pontas dos dedos, com movimentos que vão do queixo ao colo e, também, do centro do pescoço para a nuca”, indicam que é a maneira correta.

Se quiser ser mais consciente sobre como cuidar da pele do pescoço e colo, os ingredientes mais recomendados para os cremes desta zona são o ácido hialurônico, niacinamida, peptídeos, karité e rosa mosqueta.

“Um cuidado cosmético adequado focado na hidratação, estímulo de colágeno, proteção solar e massagens específicas no pescoço desde cedo sempre nos ajudará a controlar e prevenir”, dizem, recomendando também outros tratamentos estéticos mais avançados.