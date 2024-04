5 perfumes ultra femininos com cheiro de bergamota que enlouquecem as mulheres

Perfumes com cheiro de bergamota para mulheres | | (Pexels / Unsplash)

Se quiser variar as notas aromáticas dos perfumes que tem na sua penteadeira, recomendamos estas fragrâncias com cheiro de bergamota. É uma fruta com uma forma ligeiramente semelhante à da pera, que possui toques cítricos mas ao mesmo tempo muito femininos, que traz frescor e serenidade, associado pelos especialistas à alegria.

Aqua Allegoria Bergamota da Guerlain

É um clássico dos perfumes e não é à toa que é chamado de "ouro verde da Calábria". É uma das primeiras essências refrescantes da marca, mas esta é conhecida por ser a mais icônica, luminosa e especial. Recomendamos para o dia, especialmente nestes meses de primavera-verão.

Givenchy L’ Interdit

Certamente você a viu por aí, pois seu aroma se tornou muito popular. Seu segredo está na combinação de bergamota, com um leve toque de flores brancas e notas mais intensas. O resultado é um perfume tão elegante quanto sedutor para um encontro.

Recomendados

Roberto Torretta Pour Femme

Entre os perfumes com cheiro de bergamota para mulheres, também temos esta fragrância com uma estela olfativa fresca, elegante e muito romântica, que se combina com o jasmim e o sândalo.

Valentina de Valentino

Os especialistas descrevem-no como o “equilíbrio perfeito entre a vivacidade frutada da bergamota com o morango e a sensualidade atrevida da flor de laranjeira e patchouli”.

Dylan Purple da Versace

A laranja e o aroma de suas pétalas se misturam com Mahonial e Pomarose, proporcionando um cheiro elegante e vibrante que culmina com um toque de madeira de cedro. É profundo, intenso e dura ao longo das horas, sendo o companheiro perfeito para mulheres fortes e imponentes que buscam chamar a atenção onde quer que vão.