Pesquisa revela o tamanho médio do pênis ao redor do mundo; veja em que posição está o Brasil Imagem: Pexels/Deon Black

Essa dúvida pode ser comum e quando surge pode gerar um constrangimento enorme no recinto, mas que homem nunca se perguntou qual o tamanho médio de um pênis?

Um estudo divulgado na última segunda-feira (8) por pesquisadores da Alemanha revelou um ranking com o tamanho médio dos pênis em diversos países do mundo, incluindo o Brasil.

“Nenhum outro tópico publicado no site WorldData.com foi questionado com mais frequência do que o tamanho médio da genitália masculina. Esta comparação internacional fornece agora alguns dados básicos sobre as dimensões médias por país”, disseram os autores.

Recomendados

Para o método da pesquisa, mais de 40 estudos sobre o tema foram consultados, de acordo com o Metrópoles, com dados de homens de cerca de 90 países.

Os dados mostraram que o tamanho médio do pênis é de cerca de 13,58 cm, enquanto que o país com a média maior de pênis, de 17,6 cm, é o Equador.

O tamanho do órgão é considerado da base até a ponta, de forma ereta. Segundo a coleta de dados, pesquisas em que os homens relatavam o tamanho do próprio pênis foram evitadas.

E o Brasil?

Segundo a pesquisa, o Brasil ocupa apenas a 23ª posição do ranking, enquanto os Estados Unidos está na 60ª posição. Veja o ranking com 25 países.