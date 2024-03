As revelações desta sexta-feira santa para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

De acordo com o oito de espadas do Tarot, em seu trabalho há muitas alterações pelo que acontece. Perdem a compostura, falam aos gritos de mágoa, estão em total desacordo. Os alterados, com os quais você deve lidar, não se movem, não agem. Ficam como estátuas, à margem, enquanto os outros, sim, mostram a cara e assumem as consequências. Não entre neste no jogo.

Escorpião

Você gostaria de estar no paraíso, contemplando azaléias rosadas, agapantos e alfazemas, esperando a noite chegar. Por causa da sua tranquilidade, que às vezes é demais, alguns pensam que você não sabe, você não tem voz. Você vai reagir e se opor ao que é errado. Já era hora

Sagitário

Você buscará ser saudável de corpo e mente. Não o fará porque tem que fazê-lo, como um sacrifício monástico que amarra as pernas e as mãos para não cometer excessos. Estará na melhor forma, o que nada tem a ver com os obsoletos e questionáveis parâmetros de beleza que continuam a ser impostos.

Capricórnio

Sem prudência para administrar o dinheiro, as empresas podem sofrer um revés. Reserve um tempo para refletir e buscar as melhores estratégias. Chegou a hora de fazer seu parceiro entender que vocês não estão dispostos a fazer mais sacrifícios, então é hora de refletir se vale a pena seguir em frente caso vocês não se sintam confortáveis um com o outro.

Aquário

Mantenha sua postura firme e liderança nos negócios para que continuem dando frutos como antes. O tarot indica que seu relacionamento passou por um momento difícil, mas tudo está começando a melhorar, então aproveite para reacender a paixão. Não deixe que terceiros prejudiquem o que tanto lhe custou construir a partir do amor.

Peixes

Não cause um furacão de problemas que você não conseguirá impedir mais tarde. Então calma e paciência, por enquanto. Cuidado com fofocas e fofocas porque isso cria um ambiente negativo e você está aí para resolver e produzir. Lixe arestas com seu parceiro, não vale a pena ficar chateado e perder tempo por causa do ciúme. Aproveitem para estar juntos e se amarem com loucura e paixão.

Com informações do site Nueva Mujer