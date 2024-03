Vídeo flagra momento impressionante em que avó salva bebê de ataque de cobra em cercadinho

Uma avó salvou um bebê do ataque de uma cobra no momento em que o animal estava prestes a mordê-lo enquanto ele brincava no cercadinho em casa, na Tailândia.

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que a mulher salva o neto, como detalhado pelo site UOL.

O vídeo foi postado pela mãe da criança no TikTok, e já conta com 3,4 milhões de visualizações.

Rapidamente, a cobra desliza para dentro do cercadinho e avança na direção das pernas do bebê, puxado pelo braço pela avó, antes de ser mordido.

A cobra então desliza novamente para fora do cercadinho e desparece. Confira o registro:

Vídeo flagra onça predando jacaré no Pantanal com ataque voador e mortal

Em outro registro impressionante, um vídeo flagrou uma onça predando um jacaré no Pantanal com um ataque voador e mortal.

O momento foi capturada através das lentes da câmera de um casal espanhol e acabou se tornando viral.

O vídeo soma mais de 10 milhões de visualizações na postagem original, como detalhado pela página Terra da Gente.

O flagrante por si só ganharia destaque em qualquer circunstância, mas o ator deixou o enredo ainda mais impressionante. O animal flagrado pelo casal é um macho apelidado como Ousado.

Ainda de acordo com as informações, ele foi resgatado em 11 de setembro de 2020, com queimaduras de terceiro grau nas patas causadas por um incêndio que atingiu a região e acabou se recuperando. Confira:

Com informações do site UOL