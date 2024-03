Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião. Confira quais são:

Leão – Carta 22 e 35

Cuidado com aquilo que chega com muitas promessas e propostas, mas que esconde outras intenções por trás. O passado pode regressar de alguma maneira ou alguém se reaproxima, mas isso terá consequências e tende a causar um afastamento. Atenção, pois algumas atitudes podem causar separações.

Virgem – Carta 2 e 30

A boa sorte chega em sua vida para fazer boas mudanças ou abrir oportunidades em seu caminho. As notícias positivas chegam rapidamente e é hora de aproveitar essa energia para correr atrás dos objetivos.

Libra – Carta 4 e 31

A magia e o feitiço de alguém podem colocar um véu sobre os seus olhos. Se apegue a realidade e coloque os pés no chão para ficar atento a pessoas ou roubos que possam ser arquitetados contra você. Nem todo mundo é verdadeiro.

Escorpião – Carta 12 e 1

Existem problemas que podem ser resolvidos de forma muito mais fácil do que parece. É hora de encontrar maneiras para desatar os nós com tranquilidade, lembrando sempre das virtudes que o fazem ser alguém sábio. Não desista e não perca tempo com quem sempre desiste.