Blusas de mangas bufantes e shorts: visual casual e sofisticado

Moda Combinação de blusas bufantes com shorts para um look casual e sofisticado (Pinterest)

As tendências vêm e vão, mas algumas permanecem devido à sua versatilidade que permitem criar uma infinidade de combinações para qualquer ocasião. Este é o caso das blusas de mangas bufantes.

Trata-se de uma peça que conquistou os corações de muitas pessoas por ter esse ar romântico, feminino e sonhador, ideal para elevar o seu visual.

Uma das características mais marcantes das blusas com mangas bufantes é justamente a sua versatilidade, pois vêm em uma variedade de estilos e cortes, desde aquelas com mangas exageradas até opções mais estruturadas e leves. Algumas têm corte crop top e outras se assemelham a um corpete ou a uma camisa. Portanto, seja você fã de um visual casual e descontraído ou de um mais elegante e sofisticado, sempre encontrará um estilo para cada ocasião.

Recomendados

Tome nota de que nesta temporada, a combinação perfeita será blusas com mangas bufantes e shorts. Se não souber por onde começar, aqui estão algumas dicas.

Os shorts são uma peça que te oferecerá conforto, frescura e liberdade de movimento durante a temporada em que as temperaturas aumentam. Ao combinar uma blusa folgada com esta peça, terá um visual casual e sofisticado.

Blusa com mangas bufantes e shorts jeans

Os shorts jeans são um básico em qualquer guarda-roupa, por isso é hora de tirar para combiná-los com a ua blusa de mangas abalonadas. O contraste entre a suavidade das mangas abalonadas e a informalidade do denim cria um equilíbrio perfeito para um visual casual e descontraído, ao mesmo tempo em que te fará parecer sofisticada.

Blusa com mangas bufantes e shorts estampados

Para um visual mais chamativo e original, você pode optar por combinar uma blusa de mangas bufantes com shorts estampados. Os motivos florais ou tropicais são uma opção perfeita para um visual mais ousado. Para a blusa, procure uma de uma cor que contraste com o design de seus shorts.

Blusa com mangas bufantes e shorts de tecido

Os shorts de tecido são indicados para ocasiões mais formais, embora continuem sendo casuais. Combine uma blusa de mangas bufantes com uns shorts de tecido estruturados ou de estilo bermuda para um look confortável e fresco. Se apostar em cores neutras ou estampados sutis, conseguirá um estilo mais refinado.

Blusa volumosa com shorts brancos

Uma blusa bufante combinada com shorts brancos, sejam eles de denim, linho ou tecido, é ideal para um look fresco e charmoso. Você pode complementar esse conjunto com sandálias de tiras em tons neutros e brincos delicados para um toque feminino.

Blusa com mangas bufantes estampadas e shorts lisos

Assim como os shorts estampados com flores ou temas tropicais dão energia, criatividade e originalidade ao seu visual, o mesmo acontece com as blusas. Se você é mais ousado, aposte em designs chamativos que contrastem com shorts em cores sólidas.