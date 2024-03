A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta A Imperatriz

Uma mudança importante mudança acontece e a visão sobre algumas coisas podem também serem transformadas. Uma situação inesperada que chega para mudar as coisas de forma positiva se a mente permanecer aberta e você não insistir em ter o controle de tudo.

Capricórnio – Carta O Ermitão

Suas atitudes firmes e responsáveis o colocam em uma situação estável na vida profissional e financeira. Apenas não perda o senso de justiça e a sabedoria. Lembre-se que você é muito mais do que um cargo ou dos lucros e deve agir com humildade e justiça naquilo que o compete.

Aquário – Carta A Morte

Momento de lidar com mudanças e situações que pedem paciência. Lembre-se de que a vida é movimento e espera, portanto saiba refletir para agir de forma mais consciente. Uma ideia importante pode chegar.

Peixes – Carta A Torre

Situações importantes podem mudar e alguns privilégios parecem ser perdidos. É a hora de ponderar e agir com calma, não deixando que uma perda o desanime e gere outros problemas, principalmente de saúde física e emocional. Cuide mais de você.