7 perfumes de mulher da Zara baratos e que cheiram a caros: duram o dia todo

A coleção de perfumes da Zara tornou-se a mais procurada pelas mulheres porque a cada dia cheiram melhor e criam uma necessidade urgente de passar uma manhã ou tarde inteira escolhendo o que mais gostam.

Não são apenas aromas atraentes, mas também de preços acessíveis. Há alguns que nos transportam especialmente para um verão quente e outros para um campo de lavanda ou para recriar nossos passeios pela praia uma e outra vez.

Vetiver Pamplemousse Zara

É um perfume cítrico e duradouro, que cheira a toranja, tangerina e vetiver e é um sucesso porque cheira a limpo e combina com qualquer um dos seus visuais.

Recomendados

Criativamente Xangai Zara

Entre as fragrâncias frescas com um aroma delicioso que você pode usar a qualquer hora, está Creatively Shanghai, que tem o toque cítrico da tangerina e a madeira e especiarias do cardamomo e do cedro.

Red Vanilla Zara

Quente, doce e suavemente temperada, este perfume combina o aroma de íris e peônia, com notas de framboesa e acordes gourmand de baunilha.

Ebony Wood Zara

As notas amadeiradas desta colônia se tornam viciantes assim que você aplica esta fragrância em sua pele pela primeira vez. Tem notas de tangerina, pimenta rosa e madeira de ébano, entre outras.

Vibrant Leather 2021 Zara

Entre os perfumes originais que encontramos na Zara e que cheiram melhor, também encontramos Vibrant Leather que tem um aroma de couro com toques de baunilha, patchouli e groselha. Sem dúvida, um aroma que não te deixará indiferente.

Golden Decade Zara

Envolvente e elegante é este perfume floral moderno com aroma de jasmim, flor de laranjeira e lavanda, sem dúvida, algumas das notas que sempre buscamos nas fragrâncias que mais gostamos pelo seu aroma reconfortante e de longa duração.

Red Temptation For Her Zara

E no que diz respeito a perfumes doces, este tem notas de especiarias e laranja amarga, jasmim, praliné viciante, musgo, âmbar e almíscar e é outro dos mais procurados.