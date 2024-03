Conhecida pela moda ousada e cara, Balenciaga lança pulseira de fita adesiva por R$ 16 mil

A Balenciaga ousou mais uma vez e voltou a apresentar um item de luxo ousado em sua nova coleção. O acessório de braço que imita uma fita adesiva foi apresentado durante a Paris Fashion Week e faz parte da coleção outono/inverno 2024 da grife.

Enquanto uma fita adesiva comum não ultrapassa o valor de R$ 10, o bracelete da marca custa a bagatela de 3 mil euros, pouco mais de 16 mil reais na conversão atual.

Mais uma vez a marca foi alvo de crítica nas redes sociais. “Sim, essa fita adesiva no braço da modelo custa US$ 4400, a Balenciaga disse que é uma pulseira. Enquanto existir gente besta, investir na Kering (dona da Balenciaga), vai continuar sendo um bom negócio”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).

Recomendados

Sim, essa fita adesiva no braço da modelo custa US$ 4400, a Balenciaga disse que é uma pulseira.



Enquanto existir gente besta, investir na Kering (dona da Balenciaga), vai continuar sendo um bom negócio. pic.twitter.com/XWK7oPR4fE — Raul Sena (@oraulsena) March 15, 2024

“Eu tenho pra mim q o pessoal da Balenciaga senta numa sala e fica o dia inteiro anotando num quadro “como podemos fazer rico de otario hj?”, aí quando terminam e observam as pessoas chamando eles de geniais, soltam a risadinha do Kevin”, disse outro.

Eu tenho pra mim q o pessoal da Balenciaga senta numa sala e fica o dia inteiro anotando num quadro “como podemos fazer rico de otario hj?”, aí quando terminam e observam as pessoas chamando eles de geniais, soltam a risadinha do Kevin pic.twitter.com/cNpt7GgFfR — Aline de Assis (@alinelks) March 12, 2024

Balenciaga apresenta seus polêmicos tênis Reptile

Embora o mundo dos tênis se concentre no público mais esportivo, a verdade é que há muito tempo as principais marcas de design levam em conta essas silhuetas para suas novas coleções. Foi o caso da colaboração entre Noir Kei Ninomiya e Reebok Instapump Fury alguns dias atrás, e agora vemos isso refletido na Balenciaga com seus novos tênis Reptile.

E é que a casa de moda conhecida por seu estilo icônico e sua capacidade de gerar debate, apresentou sua última criação no mundo do calçado, um par de sneakers projetados sob a direção criativa de Demna Gvasalia.

Após vazamento pelo designer de calçados da Balenciaga, Quianbeini, este novo design conseguiu chamar a atenção pelo seu nível de exagero, reafirmando o compromisso da marca com a indústria da moda de luxo.