Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries - Carta “O Julgamento”

É hora de crescer em sua vida profissional. Não pare nem se distraia com nada nem ninguém.

Touro - Carta “O Carro”

É hora de amadurecer e levar mais a sério seus objetivos de vida para dar continuidade.

Gêmeos - Carta “O Eremita”

O mais importante é a sua estabilidade emocional e nos seus objetivos para melhorar a sua vida.

Câncer - Carta “Ás de Paus”

Tome decisões com a razão e não tanto com o coração. Concentre-se no seu próprio bem-estar e na sua evolução.

Leão - Carta “O Diabo”

Tome cuidado com as pessoas ao seu redor. Esta carta recomenda que você se proteja das más energias.

Virgem - Carta “O Louco”

É hora de amadurecer e ver as situações de forma mais objetiva. Não caia em provocações e mantenha a calma.

Libra - Carta “Ás de Ouros”

Os astros abençoarão sua vida e o que você tanto deseja para ser feliz virá.

Escorpião - Carta “A Estrela”

É hora de brilhar sem limites e mais uma vez ter confiança para ser o melhor no que faz. Liberte-se das amarras do passado.

Sagitário - Carta “A Torre”

É hora de melhorar seu ambiente pessoal e começar a se conectar com pessoas que querem o seu bem e não ficam de inveja.

Capricórnio - Carta “O Mundo”

É hora das decisões estarem em suas mãos, não confie mais tanto em quem está ao seu redor e renove as conexões da sua vida.

Aquário – Carta da “Justiça”

É hora de resolver todas as questões pendentes relacionadas a situações jurídicas e estudos, passando para uma nova etapa.

Peixes - Carta “O Sol”

É hora de crescer em tudo o que você deseja, você será abençoado e deixará uma fase ruim no passado.