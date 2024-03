As previsões do tarot desta terça-feira para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Você tem a carta “O Diabo” no horóscopo do tarot, então tome cuidado com as pessoas ao seu redor. Esta carta recomenda que você se proteja das más energias. Seja mais cauteloso ao fazer negócios. Aja de acordo com seus planos de vida e execute-os. A boa sorte estará do seu lado. Seus números mágicos são 21 e 25. Suas cores são ouro e prata. Seus signos compatíveis são Sagitário e Áries. Seu melhor dia é quarta-feira.

Recomendados

Virgem

Você tem a carta “O Louco” em seu horóscopo de tarot, então é hora de amadurecer e ver as situações de forma mais objetiva. Não caia em provocações e mantenha a calma. Esta carta incentiva você a contratar crédito e iniciar aquele negócio que tanto deseja. Enfrente seus medos e complexos e fortaleça seu espírito. Seus números mágicos são 02 e 21. Suas cores são vermelho e laranja.

Libra

No seu horóscopo você tem a carta “Ás de Ouros”, ela nos diz que os astros abençoarão sua vida e o que você tanto deseja para ser feliz virá. É importante encontrar o seu propósito de vida e realizá-lo para ter sucesso, libertando-se de preocupações desnecessárias. Seus números mágicos: 09 e 15, suas cores da sorte são o verde e o branco. Gêmeos e Aquário são seus signos compatíveis para o amor.

Escorpião

No seu horóscopo você tem a carta “A Estrela”, é hora de brilhar sem limites e mais uma vez ter confiança para ser o melhor no que faz. Liberte-se das amarras do passado que não te permitem seguir em frente, seu melhor dia é quinta-feira, e seu signo entrará em um novo ciclo de espiritualidade. Seus números mágicos são 10 e 12, seus signos compatíveis para o amor: Peixes e Gêmeos, a abundância chega até você com as cores verde e roxo .

Com informações do site Nueva Mujer