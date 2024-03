As previsões do tarot desta terça-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Você obteve a carta “O Julgamento” no horóscopo do tarot, então é hora de crescer em sua vida profissional. Não pare nem se distraia com nada nem ninguém. Seu melhor dia da semana será quinta-feira. Seus números mágicos são 03 e 05. Seus signos compatíveis são Capricórnio e Leão. Sua cor da abundância é laranja e amarelo.

Touro

Você tem a carta “A Carruagem” em seu horóscopo de tarot, então é hora de amadurecer e levar mais a sério seus objetivos de vida e dar-lhes continuidade. Lembre-se de que você deve ser persistente em seu caminho para o sucesso. Seus números mágicos são 07 e 18. Suas cores são laranja e azul. Seus signos compatíveis são Leão e Virgem.

Gêmeos

Você obteve a carta “O Eremita” no horóscopo do tarot. O mais importante agora é a sua estabilidade emocional. Você deve ser mais eficiente no trabalho e se concentrar em tudo o que deseja fazer. Seu melhor dia é quarta-feira. Seus números mágicos são 01 e 14. Suas cores mágicas são azul e preto. Seus signos compatíveis são Leão e Libra.

Câncer

Você obteve a carta “Ás de Paus” no horóscopo do tarot, tome decisões com a razão e não tanto com o coração. Concentre-se no seu próprio bem-estar e na sua melhoria financeira. O poder da sua mente é muito forte. Concentre-se no que você deseja e isso será realizado quase imediatamente. Seus números mágicos são 04 e 29. Suas cores são branco e vermelho. Seus signos compatíveis são Aquário e Peixes.

Com informações do site Nueva Mujer