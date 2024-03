O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Nova Visão

Momento de prestar bastante a atenção nas novas mensagens que chegam e parar de olhar apenas para as aparências e o obvio. Leia nas entre linhas e se movimente, pois as novidades que chegam em sua vida agora possuem formas diferentes da qual você está acostumado. Abra a mente!

Recomendados

Virgem – Carta do Entendimento

Hora de abrir as grades para se libertar daquilo que já não o deixa avançar e fluir! Lembre-se que apenas a partir da compreensão, observação e coragem se pode fazer mudanças importantes e positivas na vida. Ficar acomodado e ceder a preguiça pode ser muito prejudicial nesse momento!

Libra – Carta do Relâmpago

Nada mais será como antes e uma forte mudança chega para abalar as estruturas que já sofreram algum tipo de dano. Lembre-se que é preciso se desfazer de amarras e recordar que nem tudo pode ser controlado. Ao aceitar que a vida também tem seus movimentos próprios e que não dependem de você, é mais fácil tomar as rédeas daquilo que de verdade está em suas mãos, que é a sua própria felicidade e sonhos.

Escorpião – Carta do Rebelde

Só atravessa as grades da mente quem é rebelde e não teme a mudança. Nem sempre isso é feito de forma solitária e pessoas podem ajudar a retomar a coragem, brilho e assertividade, apenas se alie a quem também é forte e tem algo para ensinar. O olhar de principiante e a disposição para enfrentar novos desafios trará muita sabedoria.

Câncer – Carta da Maturidade

Momento de se conectar de uma forma muito profunda com emoções, sentimentos e aquilo que é carregado no interior. Não tema e encare esse momento como um ciclo importante, no qual as águas, sejam calmas ou revoltas, seguirão um fluxo necessário para purificar, movimentar e molhar o solo que florescerá. Quando a calma retornar, os frutos começam a nascer e logo será a colheita. Apenas tenha paciência para trabalhar em seu próprio ciclo de vida.

Confira mais:

Os signos mais compatíveis no amor esta semana

Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 17 a 23 de março de 2024

Os anjos revelam para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Os 3 signos que retomam o equilíbrio a partir de agora

Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes