Vídeo flagra momento em que burro ataca vereador do PSD enquanto caminhava

Em um momento de susto, um vídeo flagrou o momento em que um burro ataca e morde um vereador do PSD enquanto caminhava, no Paraná.

Como detalhado pelo site G1, o político Renato de Vicente, de 38 anos, da cidade de São Manoel, foi atacado enquanto estava em uma calçada.

O caso aconteceu na manhã de sábado (2) no Centro da cidade e o o animal estava parado tracionado em uma carroça .

De acordo com o parlamentar, a mordida deixou feridas no tórax e precisou ser encaminhado para o hospital do município.

“Ele me mordeu e me puxou, e isso agravou o ferimento, pois não foi só uma mordida. Foi uma dor muito grande e intensa”, disse.

Ainda de acordo com as informações, uma câmera de monitoramento flagrou o momento do ataque.

O registro que impressiona acabou viralizando nas redes sociais. Confira o vídeo:

Com informações do site G1

