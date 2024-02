Ex-funcionaria viraliza ao revelar o bom e o ruim de trabalhar em rede famosa: “Se você quer dinheiro, não é o seu lugar”

Uma ex-funcionária espanhola de uma das redes de fast food mais populares do mundo revelou as vantagens e desvantagens que significava para ela fazer parte do quadro de trabalhadores.

“Já passou oficialmente uma semana desde que deixei”, começou por dizer a utilizadora do TikTok @mayaxauen, reconhecendo que já se sente “com capacidade” para falar sobre o assunto, como detalhado pelo site 20minutos.es.

Quanto ao mais positivo, o que mais chama a atenção é que está focado em “jovens que estudam ou têm outras responsabilidades, por isso são flexíveis”.

E os colaboradores definem a sua “disponibilidade”, seja com jornada integral ou parcial ou no período vespertino ou matinal. “Se você está procurando um emprego para combinar, é muito bom”, completou.

“Há um ambiente jovem, todos têm entre 18 e 20 anos, 30 no máximo”, explicou. Embora tenha reconhecido que de vez em quando existem “más vibrações”, em termos gerais “você se diverte”.

Entre o “trabalho” que existe regra geral, a verdade é que também há espaço para pausas, que aliviam a intensidade dos dias.

Mas sua experiência nesta popular franquia teve um lado não tão positivo. Em primeiro lugar está, se for caso disso, o factor económico. “Comecemos pelo mais óbvio: se quer dinheiro, essa rede não é o seu lugar”, disse a jovem, salientando que embora esteja “dentro da lei”, não é o “salário mais digno do mundo”.

Deixando de lado a “precariedade”, a usuária do TikTok também colocou em cima da mesa o pior de seus horários. E, apesar da flexibilidade, a verdade é que “se tiveres necessidades, elas não poderão ser cobertas pelo salário. Ou, pelo menos, inicialmente”.

Além disso, trabalhar nesta franquia não está ao alcance de todos, pois “é difícil mental e fisicamente”. Por um lado, “vocês têm que fazer o trabalho de outras seis pessoas, porque há muito trabalho e só trabalham cinco”, fazendo tarefas físicas como “pegar peso” e “limpar” e, em suma, “ir de um lugar para outro”.

Por outro lado, há exaustão mental. Nesse sentido, sendo uma franquia de fast food, “você trabalha sob pressão para ser rápido”. “É um trabalho em equipe, em cadeia”, explicou, o que facilita que “erros sejam cometidos” em algum momento do processo.

Com informações do site 20minutos.es