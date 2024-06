Como usar jeans e sandálias nesta primavera-verão de 2024 sem parecer muito casual

Estes looks valorizam muito sua imagem

Combinar jeans com sandálias

Não há combinação melhor do que essa, no entanto, também tem seus segredos para não fracassar. Com essas dicas, você saberá como usar jeans e sandálias sem parecer muito casual ou desatualizada.

À medida que as tendências vão mudando, vamos atualizando os truques que nos ajudam, para tirar o máximo proveito das peças básicas que compõem nosso guarda-roupa.

Como usar jeans e sandálias nesta primavera-verão de 2024.

Cores neutras

Nada fica ruim se tratando de combinações monocromáticas em tons neutros como preto, branco, bege e similares. Isso é apontado pela Vogue, que garante que é perfeito para os estilos minimalistas que se encaixam em qualquer lugar, estação do ano e tipo de corpo.

Calças jeans largas

Outra dica que estiliza bastante e favorece a maioria dos tipos de corpo é optar por jeans mais largos ou folgados que parecem mais sofisticados do que os skinny. Eles equilibram melhor a figura e dão uma aparência simples, mas bonita, digna dos anos 90. “A peça de jeans fica mais estilizada e o calçado mais sofisticado”, aponta a mesma fonte.

Com um blazer

E se você quer saber como usar jeans e sandálias de forma prática e elegante nesta primavera-verão de 2024, é com uma peça que eleve o nível do visual. Por exemplo, usando um blazer, uma jaqueta de couro, um colete ou similares. Até mesmo acessórios protagonistas, como uma bolsa colorida e luxuosa. Imediatamente você terá uma aparência mais cuidada e até profissional, o que o torna extremamente versátil.

Jeans + jeans

Anote também a combinação de jeans como um dos looks mais poderosos que você pode usar nos dias de hoje. “Uma jaqueta jeans e uma calça jeans criam a faísca de estilo que tanto desejamos e se adicionarmos sandálias a isso, devemos dizer que nesse momento se originaria um resultado impactante”, afirmam do veículo especializado.