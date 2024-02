As previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira semana de março que começa, segundo o tarot.

Leão

Você permanece em silêncio e engasga com os sentimentos que não consegue expressar. Não há palavras, mas um deserto, também não há consolo. Sem falar que ninguém o entende ou aperta sua mão. O seu mutismo é um estado de alma muito profundo em que cai e que finalmente será superado esta semana, quando revelar os seus sentimentos a alguns interlocutores que lhe inspiram confiança.

Virgem

A roda da fortuna está em movimento, não para. Você pula da cama para fazer as coisas rapidamente, sem deixar para depois. Arranca do almanaque a folha do dia que já passou com a satisfação do dever cumprido: Para onde você vai? Não sabe e isso não importa O importante é que os dias eternos e chatos ficaram no passado.

Libra

Você terá momentos de relaxamento e descanso: não cumprirá compromissos que não levarão a nada, não incentivará discussões amargas sobre a situação planetária, não fará parte de nenhum lado, não será um dos maus, nem um dos bons. Alguns dias, poucos, claro, você ignorará o que está acontecendo no mundo, sem se sentir culpado. Está cansado do bombardeio de informações que não para e atordoa.

Escorpião

Segundo o seis de espadas do Tarot, alguns te provocam tocando em temas polêmicos para que você fique totalmente indignado e perca o controle. Fazem isso intencionalmente. No entanto, esta semana você não recuará diante dos provocadores e assim evitará disputas amargas, injustas e inúteis.

