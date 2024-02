O encontro de Vênus e Marte selará a prosperidade e a paz no horóscopo chinês

Rato

Nascidos nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Se você deseja passar mais tempo de qualidade com seus entes queridos, experimente colocar seu celular no modo avião. Você verá que aos poucos vai acabar com a mania de ficar grudado no smartphone o tempo todo e vai curtir os detalhes que o cosmos te proporciona todos os dias.

Boi

Nascidos nos anos de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

São dias muito bons para você começar a praticar o hábito do desapego, deixando para trás tudo o que não consegue controlar e, portanto, as preocupações que não lhe deixam nada de bom. Além disso, você também se despedirá da ansiedade e terá maior serenidade.

Tigre

Nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Um homem que você ama muito irá convidá-lo para acompanhá-lo em uma atividade relaxante. Será uma experiência inesquecível que você ficará fisgado, pois tudo isso o convidará a refletir e principalmente a agradecer pelo que tem e pelo que lhe falta.

Coelho

Nascidos nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Boas notícias chegarão aos seus ouvidos e isso lhe causará muita alegria. Também lhe dará um impulso de motivação neste exato momento em que você mais precisa, pois se sente muito sobrecarregado com certos assuntos relacionados ao seu trabalho, mas que serão resolvidos.

Dragão

Nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Você fará planos para o futuro próximo com seu parceiro porque esse relacionamento está se tornando cada vez mais seguro. Ambos são muito claros sobre o que desejam para o namoro. Agora o que vocês terão que fazer é traçar algumas estratégias para começarmos a atingir esses objetivos juntos.

Cobra

Nascidos nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Falar com sinceridade, mas de forma assertiva, fará com que os problemas que o têm atormentado nos últimos tempos o levem à calma que necessita. Não se trata de repreender, mas de deixar a outra parte saber como você se sente e o que espera. Você também deve ouvir o que ele quer de você.

Cavalo

Nascidos nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Essa inquietação vai desaparecendo aos poucos, pois você terá mais consciência do que é melhor para você e ficar naquele lugar ou situação não. Tomar a decisão e acabar com tudo pode ser difícil para você, mas é a melhor solução se você busca equilíbrio emocional.

Cabra

Nascidos nos anos de 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Você está indo muito bem em seu projeto, porém, precisa limitar essas distrações para concentrar toda a sua atenção no que está fazendo e poderá ter resultados muito mais ótimos e seu desempenho será eficiente. Pause seu celular, mídia social ou ruído ambiente.

Macaco

Nascidos nos anos de 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Você resolverá alguns problemas que surgiram em seu local de trabalho e também geraram alguma tensão com seus chefes e colegas. Agora você começará a ter mais paz e tranquilidade, e seu dia não será mais uma provação. Você vai superar esse problema.

Galo

Nascidos nos anos de 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Você precisa passar muito mais tempo ao ar livre e se conectar com a natureza. Talvez neste último fim de semana de março você possa planejar uma ida a um parque onde possa recarregar as energias e começar a última semana do ano com boas energias.

Cachorro

Nascidos nos anos de 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Alguém muito próximo de você perderá a paciência e quererá humilhá-lo, mas não conseguirá porque sua serenidade e suas respostas bastante curtas e contundentes o impedirão de avançar no ataque e desistir. A imagem que aquela “garota boba” tem de você vai desaparecer.

Porco

Nascidos nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Priorize relacionamentos que forneçam apoio, amor e conexão genuína. Passar tempo com entes queridos e compartilhar momentos significativos pode ser uma fonte inestimável de paz e felicidade nos momentos em que você mais precisa.

Com informações do site Nueva Mujer