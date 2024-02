O que fazer quando não te respondem suas mensagens? 6 truques para não explodir de ansiedade

Quem nunca se viu diante da incerteza e ansiedade ao esperar por uma resposta que parece nunca chegar?

No mundo das mensagens instantâneas, o silêncio do outro lado da tela pode gerar inúmeras dúvidas e inseguranças, como detalhado pelo site Glamour.

Se você já se perguntou o que fazer quando eles não respondem suas mensagens, este artigo apresenta 6 truques eficazes para lidar com a ansiedade e manter sua paz de espírito enquanto aguarda uma resposta. Confira:

Não fique obcecada

A pior coisa que você pode fazer é direcionar toda a sua atenção e energia para uma conversa no WhatsApp. Não deixe que uma visão insignificante a impeça de dormir.

Concentre-se em suas pendências

Seu tempo vale ouro, tenha isso sempre em mente. Se alguém estiver realmente interessado em fazer parte de sua agenda lotada, então deve demonstrar interesse e se esforçar para entrar em sua lista de prioridades. Se notar que demora para responder, NÃO envie mais mensagens, concentre-se no trabalho e nas tarefas do dia. Se essa pessoa for para você, essa mensagem chegará mais cedo ou mais tarde.

Não reclame!

Quanto ao que fazer quando não respondem às suas mensagens, você deve ter em mente que comportamentos tóxicos NÃO são permitidos. O fato de alguém demorar para responder nem sempre significa falta de interesse, mas sim falta de tempo.

Pratique a paciência

Este ponto está ligado ao anterior, se o seu namorado é daqueles que demora para responder, então é hora de praticar a arte da paciência.

Esqueça pensar demais

Às vezes, nosso pior inimigo é a mente e a imaginação. Pare de pensar nisso.

Trabalhe o amor próprio

A melhor maneira de aumentar seu apelo sexual é cuidar diariamente de sua segurança e autoestima. Se você quer conquistar seu crush, é hora de meditar e repetir mantras que te fortalecem. Lembre-se de que ninguém vale a sua saúde mental.

Com informações do site Glamour