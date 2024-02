O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta do Isolamento

Não se canse tanto ao ponto de não ter energia para poder pensar em coisas felizes e viver os momentos especiais com as pessoas que aprecia. É hora de romper com aquilo que drena sua energia e otimismo para dar lugar a caminhos mais corretos, produtivos e otimistas.

Touro – Carta do Somos o Mundo

É momento de se guiar por uma força maior, mas que não está na ilusão. Não desista e faça as coisas da forma correta, escolhendo aquilo que desperta sua mente e consciência para voar sem medo em uma nova direção. Sinais chegam e pessoas também podem ser as mensageiras que o ajudam a compreender o que é melhor para a sua vida agora.

Gêmeos – Carta da Mente

Hora de sair das prisões da mente. Nem tudo o que é desconfortável é o culpado pela bagunça ou instabilidade mental, muitas vezes uma comodidade destrutiva e a preguiça podem causar a fadiga de não sair do lugar. Comece a buscar o entendimento daquilo que o afeta e comece a cura se movimentando e buscando o novo.

Câncer – Carta da Avareza

Tenha cuidado com o apego ao material ou superficial que pesa e não o deixa ter espaço para novidades e desafios que poderiam trazer o crescimento desejado. É hora de recuperar o controle e compreender que o êxito está em poder ser livre para explorar caminhos novos ou até mesmo mais divertidos. A realização só será verdadeira com a perda do apego ao que não faz mais sentido.