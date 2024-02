Como diferenciar uma infecção respiratória viral ou bacteriana?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informa que são reportados anualmente 1 bilhão de casos de gripe sazonal. Essa realidade destaca a importância crucial de distinguir entre resfriados de origem viral e infecções bacterianas. Essa diferenciação não apenas serve como guia para um atendimento médico preciso, mas também é essencial para implementar medidas preventivas de maneira eficaz.

A Direção Médica dos Laboratórios Bagó menciona que as gripes virais são causadas por vírus minúsculos, agentes infecciosos que dependem exclusivamente das células de outros seres vivos para sua sobrevivência e reprodução. Esses vírus atacam as vias respiratórias, desencadeando sintomas como febre, cansaço e mal-estar geral.

Por outro lado, as bactérias têm a capacidade de sobreviver em diversos ambientes e podem causar doenças através da produção de toxinas ou ao invadir tecidos no corpo humano. Os sintomas variam e dependem da localização afetada, incluindo dor de garganta, dificuldade para respirar, mal-estar geral e secreções anormais.

Tratamentos adequados

Os tratamentos recomendados para ambos os casos são vitais. No caso de gripes virais, o foco principal será aliviar os sintomas, uma vez que os vírus não respondem a antibióticos. Portanto, repouso, hidratação e medicamentos para o desconforto são comuns para aliviar o paciente. Além disso, juntamente com a prevenção e o fortalecimento do sistema imunológico, é possível prevenir essas gripes.

No caso de infecções bacterianas, o uso de antibióticos é comum e eficaz, projetados para combater as bactérias responsáveis pela infecção. É essencial completar o uso do antibióticos de acordo com as indicações médicas para garantir a erradicação completa da bactéria e prevenir resistências.

Reconhecer a natureza específica da doença, seja viral ou bacteriana, é essencial para garantir um tratamento adequado e uma recuperação bem-sucedida. Diante de qualquer sintoma persistente, recomenda-se buscar a orientação de profissionais de saúde para receber o tratamento mais adequado a cada situação.