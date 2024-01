Estresse e saúde vascular: uma conexão perigosa

O estresse é, indiscutivelmente, um dos grandes desafios enfrentados na sociedade contemporânea. A correria diária, repleta de compromissos e o constante bombardeio de informações, contribuem significativamente para a sobrecarga emocional. Nesse cenário, o risco de acidente vascular cerebral (AVC) se eleva, conforme explica o Dr. Victor Hugo Espíndola, neurocirurgião e especialista em doenças cardiovasculares.

O papel do estresse na saúde cardiovascular

Ao enfrentarmos situações estressantes, nosso corpo responde liberando substâncias como as catecolaminas, cujo aumento pode resultar em pressão arterial elevada, um fator crucial no desenvolvimento de AVC. Contudo, os danos não se limitam a isso. O estresse crônico está associado a diversos riscos, incluindo doenças cardíacas, comprometimento do sistema imunológico e distúrbios mentais, impactando negativamente a saúde de maneira abrangente.

Pequenas mudanças, grandes impactos na redução do estresse

Felizmente, é possível controlar os níveis de estresse com pequenas atitudes no cotidiano. O Dr. Victor Hugo destaca que “pequenas mudanças no estilo de vida podem ter um grande impacto na redução do estresse e, consequentemente, no risco de AVC. Priorizar a saúde mental e física é uma jornada valiosa para o bem-estar geral.”

Dicas do neurocirurgião para reduzir o estresse

Em busca de prevenir o AVC e outras doenças associadas ao estresse, o neurocirurgião oferece algumas orientações práticas:

Exercícios Regulares: Atividades físicas liberam endorfinas, contribuindo para a redução do estresse.

Atividades físicas liberam endorfinas, contribuindo para a redução do estresse. Técnicas de Relaxamento: Práticas como meditação e respiração profunda são eficazes no controle do estresse.

Práticas como meditação e respiração profunda são eficazes no controle do estresse. Alimentação Balanceada: Manter uma dieta saudável, com frutas, vegetais e alimentos ricos em ômega-3, favorece a saúde vascular.

Manter uma dieta saudável, com frutas, vegetais e alimentos ricos em ômega-3, favorece a saúde vascular. Gestão do Tempo: Uma boa organização do dia a dia e o planejamento de atividades diárias ajudam a evitar sobrecargas, reduzindo o estresse.

Por fim, o neurocirurgião ressalta a importância de consultar um profissional de saúde para uma abordagem personalizada.

Nova perspectiva para a saúde cardiovascular

Ao adotar essas estratégias simples, é possível vislumbrar uma nova perspectiva para a saúde cardiovascular. Pequenas mudanças podem ter grandes resultados, contribuindo para um estilo de vida mais equilibrado e resiliente contra os impactos do estresse.

Fonte: Saúde em Dia

