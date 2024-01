Andar de bicicleta é mais do que uma atividade física, é um estilo de vida; entenda

Praticar exercícios físicos nem sempre é uma tarefa simples. A primeira batalha a ser vencida é contra a preguiça, um obstáculo comum para muitos. No entanto, há uma atividade que costuma quebrar essa resistência de forma fácil e prazerosa: andar de bicicleta. Vamos explorar os principais benefícios dessa prática.

Um impulso aeróbico para o corpo e a mente

De acordo com o portal Harvard Health, o ciclismo é uma forma de treinamento aeróbico que traz vantagens significativas para o coração, o cérebro e os vasos sanguíneos. O exercício aeróbico não apenas fortalece esses órgãos vitais, mas também desencadeia a liberação de endorfinas, substâncias químicas que proporcionam uma sensação de bem-estar. Essa explicação científica respalda a energia renovada e o bom humor, frequentemente experimentados após um passeio de bicicleta.

O fortalecimento ósseo através da resistência

A Dra. Clare Safran-Norton destaca que atividades de resistência, como pressionar os pedais e exercer força nos músculos, contribuem para o aumento da densidade óssea. O ciclismo não é apenas um exercício para os músculos, mas também para os ossos, proporcionando um benefício adicional para a saúde óssea.

Controle de peso de forma agradável

Benefícios de andar de bicicleta/ reprodução

Segundo o portal Better Health Channel, andar de bicicleta é uma estratégia eficaz para controlar ou reduzir o peso. Isso se deve ao aumento da taxa metabólica, à formação de músculos e à queima de gordura corporal durante a atividade. No entanto, ressalta-se a importância de combinar o ciclismo com um plano de alimentação saudável para otimizar os resultados, especialmente para aqueles que buscam a perda de peso.

Outros frutos colhidos pedalando

Além dos benefícios mencionados, o ciclismo contribui para a melhoria da postura, o aumento da força e flexibilidade muscular, a redução do estresse e da ansiedade, além de ser eficaz na queima de gordura. Essa atividade se revela, assim, como uma abordagem holística para promover não apenas a saúde física, mas também o equilíbrio mental.

Fonte: Harvard