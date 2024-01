Brócolis: um aliado nutricional contra inflamações e saúde dos olhos

O brócolis, um vegetal rico em nutrientes, é uma fonte extraordinária de vitamina C, um poderoso antioxidante. Além de proteger a saúde ocular, a vitamina C fortalece as defesas do organismo. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 100g de brócolis cozido atendem a 95% da necessidade diária de um adulto.

Aprimora a circulação sanguínea e desintoxica o organismo

A vitamina C desempenha um papel vital na regulação da pressão sanguínea, promovendo uma circulação mais eficaz. Outro nutriente benéfico é a vitamina E, que contribui para a elasticidade dos vasos sanguíneos, melhorando ainda mais a circulação.

Livre de gordura e colesterol, rico em proteínas e fibras

Benefícios do brócolis/ reprodução

O brócolis não apenas é isento de gordura e colesterol, mas também é uma excelente fonte de proteínas para um vegetal. Sua quantidade significativa de fibras e carboidratos de liberação lenta fazem dele uma escolha ideal para aqueles que praticam atividade física.

Combate infecções e reduz o risco de Inflamações crônicas

A ingestão de brócolis ajuda a prevenir infecções, incluindo aquelas associadas à acidez e ao Helicobacter pylori, uma bactéria implicada no surgimento de úlceras. Optar por uma dieta rica em vegetais frescos e pouco condimentados é uma estratégia eficaz contra essas inflamações.

Reduz o risco de derrames cerebrais

O brócolis demonstra eficácia na redução do risco de diversos tipos de inflamações, como artrite e artrose, graças à presença significativa de enxofre, vitamina C e aminoácidos. Além disso, auxilia na eliminação de radicais livres e toxinas, como o ácido úrico, presente na corrente sanguínea.

Valor nutricional do brócolis por 100g

Valor Energético: 24.6kcal

24.6kcal Carboidratos: 4,4g

4,4g Proteínas: 2,1g

2,1g Gorduras Saturadas: 0,1g

0,1g Fibra Alimentar: 3,4g

3,4g Cálcio: 50,8mg

50,8mg Vitamina C: 42,0mg

42,0mg Fósforo: 33,2mg

33,2mg Manganês: 0,1mg

0,1mg Magnésio: 14,6mg

14,6mg Lipídios: 0,5g

0,5g Ferro: 0,5mg

0,5mg Potássio: 118,5mg

118,5mg Cobre: 0,1ug

0,1ug Zinco: 0,2mg

0,2mg Riboflavina B2: 0,0mg

0,0mg Tiamina B1: 0,0mg

0,0mg Sódio: 2,1mg

% Valores Diários com Base em uma Dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj.

FONTE: Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos – TACO