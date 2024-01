7 estratégias para emagrecer em 30 dias, segundo nutróloga

Emagrecer não é apenas uma tendência passageira, mas uma busca constante por muitos que desejam melhorar sua condição física. A Dra. Marcella Garcez, médica nutróloga, compartilha valiosas dicas para conquistar um emagrecimento em 30 dias. Entenda como a constância é crucial para resultados positivos.

1 - Alimentação consciente

A Dra. Garcez destaca a importância de uma alimentação leve e equilibrada. Monitorar o tamanho das porções, optar por alimentos naturais e nutritivos, e evitar produtos processados são passos essenciais. A estratégia inclui de três a seis refeições diárias em intervalos regulares para manter o metabolismo ativo.

2 - Hidratação e lanches inteligentes

Evitar lanches desnecessários é fundamental, mas caso seja necessário, opte por opções saudáveis como frutas ou castanhas. A hidratação ao longo do dia é crucial, e a Dra. Garcez destaca a importância da água para controlar o apetite e auxiliar na digestão.

LEIA TAMBÉM: Quantos minutos você deve caminhar diariamente de acordo com sua idade?

3 - Adeus às dietas restritivas

Dietas muito restritivas podem ser prejudiciais à saúde e dificultar a manutenção do peso a longo prazo. A médica nutróloga recomenda uma abordagem equilibrada, focada em escolhas conscientes e sustentáveis.

4 - Atividade física moderada

Reprodução

Independentemente do esporte escolhido, manter-se em movimento é fundamental. A Dra. Garcez ressalta a importância de evitar o “overtraining” e enfatiza que a atividade física moderada, regular e sustentada é essencial para a perda de peso saudável.

LEIA TAMBÉM: Detox após as festas de fim de ano: 5 alimentos anti-inflamatórios para recuperar a rotina saudável

5 - Priorize um sono reparador

O sono adequado desempenha um papel crucial na recuperação do corpo e no controle do apetite. Dormir de 7 a 9 horas por noite é recomendado, e a médica alerta sobre o impacto negativo de bebidas calóricas, como refrigerantes e sucos industrializados.

6 - Gerenciamento do estresse

O estresse pode contribuir para o aumento da ingestão de calorias e ganho de peso. A Dra. Garcez sugere a prática de atividades relaxantes, como meditação e ioga, para manter o equilíbrio emocional durante o processo de emagrecimento.

7 - Acompanhamento médico

Para emagrecimentos acima de 10% do peso corporal, a Dra. Marcella Garcez destaca a importância do aval médico. A orientação profissional ajuda a criar planos alimentares e de exercícios adequados, estabilizando fatores emocionais e individualizando objetivos.

Siga essas estratégias com constância e comprometimento para alcançar um emagrecimento sustentável em 30 dias. Priorize sua saúde e bem-estar durante essa jornada.

Fonte: Terra