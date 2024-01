Quantos minutos você deve caminhar diariamente de acordo com sua idade?

Caminhar é um dos exercícios mais fáceis de se fazer, pois não requer muito esforço ou equipamento para ser realizado. No entanto, muitos desconhecem o tempo que deve ser dedicado a ele.

Na verdade, uma grande porcentagem da população se pergunta quanto tempo deve dedicar à caminhada para obter benefícios, especialmente em determinadas idades.

Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu que deveriam ser dedicados a esse exercício cardiovascular 150 minutos por semana, ou seja, realizar uma caminhada de 30 minutos durante 5 dias seguidos.

Quanto tempo é necessário caminhar?

É importante ressaltar que a caminhada feita em casa para se deslocar pelos diferentes espaços não é considerada como exercício físico em termos de tempo de caminhada.

Além disso, além da idade, também são levadas em consideração as condições físicas de cada pessoa, por isso fazer um check-up médico pode ser melhor do que as recomendações gerais dadas a um grande grupo.

No entanto, a Organização Mundial da Saúde estipula que pessoas entre 20 e 30 anos devem incorporar mais tempo e metas mais ambiciosas para melhorar sua capacidade de treinamento e condição física.

Enquanto as pessoas com mais de 50 anos devem começar a caminhar por 20 ou 30 minutos diários e ajustar sua velocidade de acordo com sua condição física, à medida que se adaptam e melhoram, podem aumentar o tempo da caminhada.

Além disso, a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos sugere caminhar a uma velocidade de 5 a 8 quilômetros por hora, para que o corpo atinja uma frequência cardíaca entre 60% e 70% e entre na zona de resistência. No entanto, recomenda-se caminhar 7 quilômetros por dia, em vez de dedicar um tempo específico para a caminhada como exercício.