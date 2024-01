Detox após as festas de fim de ano: 5 alimentos anti-inflamatórios para recuperar a rotina saudável

Após os excessos na ceia de réveillon, é comum sentir-se um pouco acima do peso habitual. Mas não se preocupe! Com calma e foco, é possível voltar à rotina saudável. A nutricionista Bruna Rabello sugere estratégias simples, como controlar a ingestão de calorias nos próximos dias e retomar as atividades físicas para colocar o metabolismo em ordem.

A importância dos sucos detox

Os sucos detox são aliados poderosos nesse processo de recuperação. Bruna destaca que essas bebidas ajudam não apenas na perda de peso, mas também na alimentação das bactérias benéficas do intestino, na desintoxicação do fígado e na melhoria da absorção de nutrientes. Além disso, contribuem para a redução do colesterol, melhoram a saúde da pele e auxiliam na regulação dos níveis de açúcar no sangue.

Alimentação natural e atividades físicas

Evitar alimentos industrializados e dar preferência a alimentos naturais, especialmente vegetais e legumes crus, é fundamental. Esses alimentos são pouco calóricos, ricos em líquidos e vitaminas. Bruna destaca a importância de evitar alimentos muito gordurosos e incentiva o consumo de fibras, que proporcionam saciedade e contribuem para o bom funcionamento do organismo, ajudando a reduzir o inchaço abdominal.

Movimente-se para ativar o metabolismo

Atividade física após festas de fim de ano/ reprodução

Além da alimentação, a retomada das atividades físicas é crucial. Mesmo uma leve caminhada pode aumentar a circulação e ativar o metabolismo. Bruna sugere dedicar pelo menos 30 minutos diários a uma caminhada para colher benefícios significativos.

5 alimentos anti-inflamatórios para uma recuperação eficiente

Se você está perdido e quer voltar ao ritmo saudável, confira agora cinco alimentos anti-inflamatórios que ajudarão na eliminação de toxinas e na recuperação do equilíbrio do corpo.

1. Frutas vermelhas

Morango, cereja, framboesa, amora e goiaba são ricas em antocianinas, pigmentos com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Essas frutas ajudam a reduzir a produção de substâncias prejudiciais ao corpo e fortalecem o sistema imunológico.

2. Azeite de oliva extra virgem

Além de dar sabor às refeições, o azeite de oliva extra virgem é anti-inflamatório devido aos polifenóis em sua composição, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e doenças neurodegenerativas.

3. Vegetais verde-escuros

Alimentos verdes detox/ reprodução

Brócolis, couve, rúcula e espinafre são antioxidantes, ricos em vitaminas A, vitamina C e sulforafanos. Esses nutrientes reduzem inflamações e o estresse oxidativo nas células saudáveis do corpo.

4. Açafrão

O açafrão contém curcumina, um polifenol que previne o desenvolvimento de doenças como artrite, diabetes, obesidade e síndrome metabólica.

5. Gengibre

A raiz de gengibre possui compostos bioativos que ajudam a desinflamar o corpo, aliviando sintomas de doenças como lúpus, artrite reumatoide e psoríase.

Equilíbrio com alimentação e atividade física

Recuperar-se após as festas de fim de ano demanda cuidados, mas com uma alimentação balanceada, rica em alimentos anti-inflamatórios, e a retomada das atividades físicas, é possível voltar à rotina saudável e eliminar os excessos. Invista no seu bem-estar!

Fonte: A Gazeta

