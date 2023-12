As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quarta-feira (20) Imagem: Pexels/Anna Tarazevich

Prestar atenção nos sinais que os signos te mostram nesta etapa final do ano pode ser uma ótima ferramenta para você lidar com as demandas diárias.

Confira a seguir as revelações, segundo o tarot, que vão guiar os sinos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quarta-feira (20).

Áries

Você não está medindo esforços para novos planos na sua carreira, mas tenha em mente que logo novas propostas irão aparecer com um bom salário, o que irá te fazer refletir sobre qual caminho tomar.

No amor, alguém que está tentando te conquistar não consegue se aproximar. Você merece alguma pessoa companheira do seu lado, por isso deixe-a chegar mais perto.

Touro

Não dê ouvidos às fofocas que estão rolando no trabalho sobre suas estratégias para se dar bem no ambiente corporativo.

Aproveite o recesso de fim de ano para cuidar de si mesmo. Aproveite os dias para abraçar a sua família.

Gêmeos

É um novo momento no local de trabalho, com diversas etapas para consolidar um novo projeto. Tenha paciência e siga sua intuição para que tudo dê certo. Após a pausa de fim de ano, você voltará com tudo.

Você está prestes a tomar uma decisão envolvendo a família que irá mudar a vida de todos, mas você tem apoio do seu companheiro para tomar essa atitude.

Câncer

No trabalho, uma demanda que você não esperava surgiu, mas como você topa qualquer desafio, terá disposição para resolver rapidamente esta meta.

No amor, não brinque com o sentimento de duas pessoas ao mesmo tempo. Aproveite também os amigos e família para aliviar o estresse.

