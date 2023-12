Os 3 signos que mais precisam ter cuidado após o Mercúrio Retrógrado

Na última terça-feira, Mercúrio, o planeta da comunicação e da escuta, começou a retrogradar. Por isso, alguns signos precisam ter um cuidado extra daqui para frente para não cair em problemas.

Confira quais são:

Câncer

Momento de muita atividade mental, no qual é preciso ter cuidado com a ansiedade e o apego ao controle ou ao passado. Se concentre mais em curar sua mente e coração e comece a se impulsionar para o futuro, buscando resoluções e o melhor do que o presente pode entregar agora. Seja gentil com você e diminua o ritmo se necessário.

Leão

Momento em que as comunicações podem ficar pouco claras e a chance de se sentir excluído ou mal interpretado é grande. Compreenda que o mundo está ocupado e foque mais em se sentir bem, com bons hábitos, produtividade e objetivos para serem alcançados. É hora de encontrar a alegria e magia nas pequenas coisas, sem ficar remoendo o que os outros pensam ou sentem por paranoias.

Virgem

A ansiedade por querer avançar e se destacar pode atingir em cheio a partir de agora. Evite ficar alimentando a insegurança e comparação com os outros, pois é bem melhor encontrar seu caminho tranquilamente, nem que para isso seja preciso dar um passo para trás. “Devagar e sempre” será o lema do seu sucesso, assim como a paciência e a iniciativa de fazer as pazes com o passado.

