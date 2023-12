Feng Shui: 7 objetos poderosos que atraem boa sorte e que você deve ter

Quer deseja atrair boas energias para sua casa? O Feng Shui é uma das melhores técnicas que podem ser aplicadas, pois busca harmonizar o espaço e o ambiente ao nosso redor. Trata-se de uma crença milenar que tem como objetivo principal atrair boa sorte e fortuna para a vida das pessoas.

Feng Shui: elementos para atrair a boa sorte

Nesse sentido, quando o caos e a falta de equilíbrio se apoderam do lar, existem alguns elementos e objetos que podem ajudar a mudar o ambiente da casa.

Plantas: são uma das melhores opções para trazer energia positiva para o lar, mas nem todas funcionam da mesma maneira. De acordo com o Feng Shui, deve-se evitar aquelas que têm folhas pontiagudas, pois são mais agressivas do que as redondas.

Fruta fresca: A fruta deve estar sempre na cozinha, pois representa um símbolo de frescor, vitalidade, prosperidade e alimentação na família. Além disso, ajuda a atrair boas energias para os espaços.

Enfeite de um elefante: de acordo com o Feng Shui, o elefante é sinônimo de boa sorte, sabedoria e vida longa. A imagem desses animais tem o poder de transmitir boa energia para os espaços.

Fotos familiares: os quadros ou fotos familiares estão sempre cheios de boas lembranças. Portanto, o ideal é ter algumas paisagens penduradas em casa para atrair boa sorte.

Uma mesa redonda: de acordo com o Feng Shui, um móvel redondo ajuda a energia a circular melhor pela casa.

Objetos pendurados no teto: além de decorar e atrair a luz para a casa, as guirlandas, as luminárias penduradas no teto também ajudam a difundir a energia da casa.

Uma fonte de água em circulação: o movimento da água está associado à abundância econômica. O ideal é não ter água parada para não atrair más energias.