50 centavos que pode valer mais de R$ 10 mil! Será que você tem essa moeda rara?

Se você é do tipo de pessoa que costuma guardas moedas em casa ou andar com alguns trocados nos bolsos, fique atento, pois moedas raras e valiosas podem estar perdidas em cofrinhos por aí sem que as pessoas saibam o seu verdadeiro valor.

Alguns destes itens possuem uma alta raridade devido às poucas unidades emitidas. Já outros acabam apresentando erro. O que importa mesmo é que diversos colecionadores em busca de moedas valiosas estão dispostos a desembolsar um bom valor por elas.

As três moedas que você confere a seguir, por exemplo, podem chegar em R$ 13,5 mil, caos apresente alguns detalhes específicos.

Bifacial com valor duplo

Ao observar um dos lados desta moeda de 50 centavos cunhada em 2007 você não irá notar nada de diferente. Contudo, ao virar, você irá perceber que esta é uma moeda bifacial com dois lados iguais, ou seja, mostra o valor de 50 centavos nos dois lados.

Segundo o catálogo de moedas brasileiras, seu valor pode chegar em R$ 4.500.

Bifacial com anversos iguais

Outra moeda com um erro muito parecido, contudo o que se repete é o anverso, ou seja, a figura. Em 27 de julho de 2021 uma moeda neste padrão foi leiloada por R$ 5.100.

Flor de cunho

A terceira moeda é exatamente igual a segunda, porém um detalhe chama atenção: seu está é flor de cunho, ou seja, sem marcas de uso. Quanto mais nova uma moeda aparenta ser, mais valiosa ela pode se tornar.

