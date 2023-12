Moedas de 1 real que podem valer R$ 600!

Se você costuma colecionar moedas e entre elas possuem alguma diferente, preste bem atenção no vídeo a seguir, pois você pode estar sob a posse de moedas bem escassas e valiosas.

Algumas destas moedas não possuem um valor tão alto e sua raridade está apenas no fato de serem consideradas comemorativas. Já outras podem apresentar erros de cunhagem, o que faz com o que seu valor entre os colecionadores suba, e muito.

De acordo com o TikTok ‘Hobbies Lucrativos’, com informações obtidas no catálogo de moedas brasileiras com erros, um destes erros é o ‘núcleo deslocado’.

LEIA TAMBÉM: Moeda das Olimpíadas pode valer R$ 20 mil? Numismata revela verdadeiro valor pago pelo item

Núcleo deslocado

Uma das características que pode agregar valor a um item é o núcleo deslocado. Segundo a explicação do catálogo, é preciso observar o “núcleo cunhado fora do centro, com deformação do metal”.

O catálogo mostra que itens comemorativos, como a moeda do Juscelino Kubitschek, Beija-Flor e Banco Central podem valer, cada uma, R$ 600.

Veja mais detalhes sobre estas moedas a seguir:

5 moedas brasileiras que valem muito! Você pode ter uma e não sabe!

Não somente as moedas, mas o dinheiro físico em si esta cada vez mais em desuso. Contudo, existem pessoas que ainda costumam a andar com alguns centavos nos bolsos.

E se você faz parte deste grupo, fique atento, pois estas moedas de valores considerados baixos podem render um bom dinheiro ao proprietário, de acordo com o TikTok RNF Coleções, especializado em moedas.

Segundo o perfil, as 5 moedas apresentadas no vídeo a seguir podem valer até R$ 10 mil, mas para isso precisam apresentar alguns detalhes.

As moedas raras listadas são:

Núcleo deslocado;

Núcleo “boné”;

Moeda dourada;

Batida dupla;

Comemorativo beija-flor.

Veja detalhes:

LEIA MAIS: Cunho trocado: moeda de 25 centavos pode render ao proprietário R$ 3 mil reais se apresentar este erro