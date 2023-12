5 moedas brasileiras que valem muito! Você pode ter uma e não sabe!

Não somente as moedas, mas o dinheiro físico em si esta cada vez mais em desuso. Contudo, existem pessoas que ainda costumam a andar com alguns centavos nos bolsos.

E se você faz parte deste grupo, fique atento, pois estas moedas de valores considerados baixos podem render um bom dinheiro ao proprietário, de acordo com o TikTok RNF Coleções.

Segundo o perfil, as 5 moedas apresentadas no vídeo a seguir podem valer até R$ 10 mil, mas para isso precisam apresentar alguns detalhes.

Núcleo deslocado

Esta moeda comemorativa de 2002 com o busto de Juscelino Kubitschek pode valer 500 reais, segundo o catálogo de moedas.

Núcleo “boné”

Com um efeito que deixa o núcleo deslocado, também chamado de boné, geralmente essas moedas não costumam apresentar a data de confecção. O catálogo de moedas brasileiras informa que esta moeda pode chegar no valor de mil reais.

Moeda dourada

Uma moeda de 1 real atual apresenta o núcleo em aço inox e as bordas douradas. Porém, esta moeda apresenta um erro que a faz ficar totalmente dourada e seu valor pode chegar em mil e duzentos reais.

Batida dupla

Moedas que possuem este defeito podem possuir de uma a três batidas. Esta moeda em específico possui batida dupla e chega no valor de mil reais.

Comemorativo beija-flor

A moeda mais rara é a comemorativa de 25 anos do real que traz o desenho de um beija-flor. Sua raridade está no fato dela ser uma bifacial com o desenho do pássaro nos dois lados.

A moeda que possui esse erro pode chegar em sete mil, de acordo com o catálogo de moedas valiosas.

Veja mais detalhes:

