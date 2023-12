Os 3 signos que podem rever o passado no último mês de 2023

Alguns signos do zodíaco podem ter um novo contato com o passado durante dezembro de 2023.

Confira quais são:

Áries

Alguém do passado pode regressar e buscar conversas importantes. É o momento de não confiar facilmente em nada ou ninguém e evitar perdas. Segredos podem ser descobertos.

Gêmeos

O passado está presente novamente de alguma maneira e é hora de solucionar essa questão para poder finalmente encontrar as respostas que deseja. Vá com calma e sabedoria, mas saiba lidar com esse reencontro para seguir em frente.

Virgem

Uma nova energia para lidar com o passado e com aquilo que o feriu pelas costas. Um posicionamento persistente não permitirá que algo volte a tirar sua razão e atrapalhar a vida amorosa. Hora de passar a cuidar de si.

