Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 4 a 8 de dezembro de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de dezembro de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 4 a 8 de dezembro de 2022:

Áries

Sua energia positiva está no auge, então não hesite em aproveitar isso. Aprenda a selecionar seus amigos e pessoas próximas ao confiar algo a eles, pois a energia negativa dos outros pode afetar sua vibração.

“Silencie sua mente “, o que implica que você deve deixar para trás os pensamentos negativos. As estrelas estão a seu favor, mas você deve ser mais discreto com seus sucessos.

Uma reorganização de cargos, você vai ser promovido, então procure estar mais focado em tudo que fizer. Se você é solteiro, receberá um amor muito compatível do signo de terra.

Touro

Qualquer mudança que queira fazer em seu trabalho ou negócio dará certo; Você também receberá uma quantia extra em dinheiro.

Esta semana é um bom momento para você estimular o seu lado espiritual e aprender que as pessoas são valiosas pelas suas boas ações, não pela sua riqueza.

Leia tudo o que vai assinar e fique atento aos novos projetos em seu trabalho. No amor, tente esquecer aquela pessoa que não era para você, é hora do seu signo ter estabilidade emocional; o mais importante é que você se ame primeiro e depois poderá amar outra pessoa.

Gêmeos

Uma semana de grandes oportunidades, é hora de você viajar e aprender coisas novas. O mundo está aos seus pés, então aproveite!

Sua frase é “Aberto à aventura”. Os geminianos são aventureiros por natureza, adoram sair da zona de conforto e explorar novos lugares. Concentre-se em sua própria bondade e no que você pode oferecer ao mundo.

No trabalho e nos estudos você pode se sentir pressionado, mas tente não provocar ou se irritar com os colegas, mantenha a calma e seja profissional.

É possível que seu parceiro esteja se distanciando, conversando e tentando resolver problemas; porém, se não existe mais amor, é melhor dar um tempo um ao outro.

Câncer

Os astros estão alinhados a seu favor e você poderá ter sucesso no trabalho e no desempenho profissional. O Arcanjo Miguel protege você, então peça sua ajuda se precisar.

Sua frase no momento é “Olhe além”. Chegou a hora de você buscar o seu propósito de vida e visualizar um futuro promissor, só não se deixe levar pelo dinheiro e pelo reconhecimento, e aproveite o que você tem de melhor: seus entes queridos e você mesmo.

Você pode ter alguns contratempos no trabalho ou nos estudos, recomendo que esteja muito focado. Se o seu parceiro te abandonou, não se apegue ao passado, encha o seu coração de amor próprio e em breve encontrará alguém compatível.

Leão

Não desperdice as oportunidades de ser dono ou chefe do seu ambiente de trabalho. É hora de amadurecer e não criar falsas expectativas sobre o que você pode fazer.

É importante ser sábio e agir sempre corretamente, tanto para si como para os outros, não devem cair no orgulho.

Você terá boas surpresas financeiras e o dinheiro crescerá. Você também será convidado para uma festa e conhecerá alguém do signo de ar que será muito compatível com você.

Virgem

Mantenha os olhos abertos. Seja mais cauteloso e tome cuidado com o mau-olhado ou a inveja que o cerca.

“Um presente do destino chega até você”, é sua frase essa semana. Os virginianos são signos de terra e sempre buscam a perfeição em tudo que fazem, alcançando assim o sucesso;

Evite apenas sabotar a felicidade e amor em suas vidas, não acreditando que merecem tudo isso e afastando o que é bom com conflito. O amor finalmente entra em sua vida para ficar, e isso lhe dará a estabilidade que você precisa.

Libra

Sorte, estabilidade e reconhecimento chegam até você. Semana de muito romance e paixão, um amor irá procurar por você para ter um relacionamento estável.

No trabalho, você desfrutará de um bom ambiente de trabalho e de oportunidades de crescimento profissional. Tenha cuidado com problemas de saúde relacionados ao estresse, consulte seu médico se necessário.

É hora de se livrar do que te pesa e te impede de seguir em frente, de se livrar das pessoas que não te valorizam, dos empregos que você não gosta e dos pensamentos do passado que te atormentam.

Escorpião

Semana de muita paixão e sensualidade, é um bom momento para realizar um desejo relacionado ao amor, já que as forças cósmicas estão te recompensando.

Tenha cuidado com o excesso de álcool e alimentos que são mais gordurosos, consulte o seu médico se tiver algum problema de saúde.

“Faça um desejo realidade” é a sua frase da semana, então faça decrete, mentalize e atraia o que quer principalmente se for relacionado ao trabalho ou à saúde.

As forças cósmicas irão recompensá-lo e seu desejo será realizado quase imediatamente. Seja mais tolerante e compreensivo com os outros, não se apegue a coisas que não lhe servem mais.

Aproveite esta semana para se renovar e se transformar.

Sagitário

Você terá uma semana de mudanças e transformações, é um bom momento para perdoar e se reconciliar com os familiares e amigos que ofendeu.

Semana de oportunidades e crescimento profissional, é um bom momento para investir em ativos.

“O poder do propósito”, é o seu guia essa semana. O que implica que você deve encontrar o sentido da sua vida e realizá-lo.

Sua mentalidade forte o ajudará a atingir seus objetivos, aconselho você a ser humilde e aprender com seus erros, não leve as coisas para o lado pessoal.

Aproveite esta semana para se reinventar, às vezes você não reconhece seus erros e procura sempre criar problemas onde não há.

Capricórnio

Esta semana será repleta de felicidade e amor. Seu parceiro lhe mostrará seu apoio. No trabalho você terá muito sucesso e reconhecimento, receberá grandes oportunidades de crescimento profissional.

Cuide da sua alimentação e exercícios para continuar se sentindo melhor física e mentalmente. “Procure sempre um motivo para ser feliz”, é a sua frase; você tem que fazer isso, mesmo nos momentos difíceis.

Não se deixe levar por amizades ruins ou amores tóxicos e concentre-se antes nos seus objetivos e no que te faz feliz.

Você vai viajar a negócios, tenha em mente que seus estudos e aprendizagens são o que o tornará excelente.

Aquário

“Faça raízes de abundância” , é o seu conselho. Semana de muita felicidade e romance, seu parceiro vai fazer você se sentir especial.

No trabalho você terá dias de muito sucesso e reconhecimento, terá a oportunidade de brilhar e se destacar; aproveite para se cuidar e descansar para que seu estresse não seja mais tão alto e lhe cause desconforto.

É importante que você pense no futuro. Você tem que ser autêntico e verdadeiro consigo mesmo, não se preocupe com as fofocas dos outros.

Concentre-se em seus objetivos e no que o faz feliz. Se falam de você é porque você consegue o que tanto deseja, defende esse trabalho e o amor que deseja.

Peixes

Semana de muita paixão e romance. Um amor entrará na sua vida. Dias de sorte e oportunidades no trabalho, você viajará e ganhará dinheiro.

Você está passando por um bom momento de saúde, mas ainda assim aproveite para se cuidar e descansar.

“Tenha uma visão mais elevada sobre o seu futuro” é a sua frase da semana, o que implica que você não tenha medo da mudança, aproveite as oportunidades que surgirem e cuide da sua saúde mental e emocional.

Você é sentimental e com alguns problemas de autoestima, é hora de ser forte e ficar no lugar que você quer estar. Não fale da sua vida privada com qualquer um para não ser julgado negativamente.