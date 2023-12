O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Voz Interior

É hora de começar a se aprofundar mais em sua espiritualidade, intuição e consciência. O caminho começou a ser trilhado e renderá frutos que pedem sua sabedoria, maturidade e atenção para serem colhidos. Explore sua missão e ouça-se mais!

Touro – Carta do louco

Não se culpe mais pelas decisões mal pensadas, erros e atitudes que ainda o fazem sentir culpa. É hora de começar a trilhar um novo caminho e se arriscar a iniciar algumas questões sob um novo entendimento, dando espaço e tempo para se curar, mas também absorvendo a energia de recomeçar agora.

Gêmeos – Carta da Percepção

Não caia na armadilha de olhar apenas para as angústias dentro de você. Ouça a voz da sua tranquilidade, potencial e bondade para assim se dar conta do que vem o mantendo aprisionado de alguma forma e com medo de seguir em frente.

Câncer – Carta da Política

Manter uma máscara de conveniência já não é mais fácil e algumas influências negativas em sua vida podem ser descobertas. As portas de uma nova visão querem se abrir, mas alguns movimentos podem estar o impedindo de fazer isso. A verdade liberta!