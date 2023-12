O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira mais:

Leão – 2 bastos

O início de uma parceria importante, seja nos estudos, trabalho ou para a amizade Seja mais estável e não se apresse em nada para ter os resultados que deseja por meio das outras pessoas.

Virgem – 6 de copas

O passado pode retornar de algumas formas, inclusive no amor. Encontros e o que era antigo dando notícias. Seja cauteloso.

Libra – 5 de bastos

Atividades bem-sucedidas e que causam orgulho em sua vida. Aproveite o momento par focar em seus esforços importantes e no que é bom, deixando de perder energia com brigas e ilusões que já não contribuem em nada.

Escorpião – 3 de bastos

Cuidado com se precipitar e prefira manter a calma; com isso as iniciativas e projetos sairão da melhor forma. Evite entrar em amores proibidos ou ao colocar energia naquilo que não irá durar.

