Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Mago

Bom momento para você pedir com fé tudo o que deseja.

Touro - A Estrela

Será uma semana de grande brilho e sucesso para aproveitar seu destaque.

Gêmeos – Carta A temperança

Momento de se equilibrar e começar a ponderar novas decisões, caminhos e projetos na vida.

Câncer - Carta A Temperança

Uma semana de retomada da calma e novas oportunidades.

Leão - Carta O Imperador

Uma semana de sucesso e prosperidade, é hora de você ser grande em tudo que empreender.

Virgem - Carta O Diabo

É hora de ter cautela com as pessoas ao seu redor, não se deixar levar por fofocas ou amizades ruins.

Libra - Carta A Roda da Fortuna

Mudanças positivas em todas as áreas da sua vida.

Escorpião – Carta O Julgamento

Recompensa, renovação e transformação.

Sagitário – Carta A Torre

Destruição, finalização, transformação e renovação.

Capricórnio – Carta Ás de Ouros

Começo, abundância e prosperidade.

Aquário – Carta O Sol

Chegada de sucesso, abundância e felicidade para o seu signo.

Peixes – Carta O Louco

A energia significa mudanças, liberdade e aventura para o seu signo.

