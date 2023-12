A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta O Carro

Hora de finalizar projetos e situações para finalmente colher os bons resultados e seguir em frente. Faça isso de boa forma e com consciência, evitando erros ou falhas impulsivas que possam colocar tudo a perder. Tenha estratégia.

Touro – Carta O Louco

Seja mais responsável por aquilo que semeia e colhe. Está faltando administração e poder de decidir em sua vida, pois essa bagunça o deixa estancado e com chances de perder oportunidades importantes.

Gêmeos – Carta A Lua

Momento de ser mais responsável e consciente ao ceder aos instintos e tomar atitudes. Nem todo prazer o convém e alguns podem até trazerem grandes dores de cabeça. É importante ponderar e não agir só por impulso.

Câncer – Carta O Juízo Final

Existem chamados e potenciais nascendo, mas você não tem explorado nada. É a hora de começar a olhar mais para o que deseja fazer na vida, realizando mudanças ou percorrendo novos caminhos sem o medo de ser menor que alguém ou não se destacar o suficiente.

