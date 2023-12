A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta da Imperatriz

Não se permita cair em maus entendidos e comunicações que podem o prejudicar. Um contato importante pode chegar em sua vida para realizar algo, mas é preciso se prevenir das más línguas.

Capricórnio – Carta do Imperador

Cuidado redobrado com alguém que pode estar ao seu redor e sabe como agir para conseguir o que quer, inclusive em cima de você. Mantenha-se protegido e com a energia em alta para não se afetar pelos outros.

Aquário - Carta do Mago

Não seja teimoso e egocêntrico, pois isso pode o impedir de chegar a um acordo que seria muito benéfico. É o momento de pensar um pouco mais no outro e em suas vontades também, seja em assuntos profissionais ou sentimentais.

Peixes – Carta do Diabo

Prepare a defesa para lidar com o ataque de outras pessoas. Injustiças e calunias podem vir a tona, assim como a frustração por não se achar capaz para lidar ou alcançar algo muito desejado.

