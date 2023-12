A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta dos Amantes

Hora de ser mais considerado ou tomar cuidado com pessoas pouco consideradas com os sentimentos dos outros. Quem gosta de brincar com sentimentos e é insensível, colherá os frutos no futuro.

Virgem – Carta do Ermitão

Tudo o que não foi feito com boas intenções pode ficar mais evidente para você e para os outros. É o momento de se guiar por boas intenções, pois o que é negativo não passará despercebido e receberá o que merece.

Libra – Carta do Sol

É importante ser alguém bom e que já se sacrificou pelos outros, mas é inviável permanecer a vida toda assim. Saiba que dedicação tem limite e isso não pode ser ofertado e nem exigido de ninguém para sempre.

Escorpião – Carta da Morte

Prepare-se para que algo seja finalizado e faça o possível para se afastar de dramas. Use a adaptabilidade para erguer a cabeça e retomar do zero se for preciso, mas não se deixe desmoronar diante dos desafios. Sua força deve ser maior.

