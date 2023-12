7 tendências de moda para arrasar no verão 2024

A estilista Lenny Niemeyer, renomada por suas criações que exaltam a autenticidade nacional, iluminou a Cinemateca nesta segunda-feira com o lançamento do Alto Verão 24. Em uma ode ao fazer manual, a matéria-prima se transforma nas mãos habilidosas que moldam cada peça sob o calor do Sol.

Crochê de Palha de Buriti e Seda Rústica: A Base da Coleção Verão 2024

A coleção apresenta uma celebração da moda artesanal brasileira, onde o crochê de palha de buriti é a estrela, servindo como base para vestidos, beachwear, tops e hot pants. A seda rústica, por sua vez, ganha volume em franjas que adornam peças que vão desde a alfaiataria até bolsas, destacando a versatilidade da marca.

Influências Nacionais e Minimalismo Artístico: O DNA da Coleção

Lenny Niemeyer não apenas incorpora a essência das artistas da Associação de Barreirinha, no Maranhão, e da empresa O Casulo Feliz, mas também presta homenagem ao minimalismo da série de esculturas de Lygia Clark, “Os Bichos”. A suavidade dos traços de Oscar Niemeyer serve como base, fundindo o artesanato local com as influências de renomados artistas brasileiros.

LEIA TAMBÉM: 5 cores proibidas para mulheres de 50 anos, pois envelhecem e farão você parecer muito mais velha

Encontros na Passarela: Apostas para o Verão 2024

Na passarela, a marca promove encontros entre a natureza estampada, a camisaria revisitada, franjas naturais e texturizados, resultando em silhuetas bem contornadas e vestidos longos esvoaçantes. Cada peça reflete não apenas a habilidade artesanal, mas também a visão singular de Lenny Niemeyer sobre a moda brasileira.

Natureza estampada

Natureza estampada/ reprodução

LEIA TAMBÉM: Afaste-se deles! 10 erros de estilo que farão você parecer muito mais velha

Palha para vestir

Palha para vestir/ reprodução

Camisaria revisitada

Camisaria revisitada/ reprodução

Texturizado

Texturizado/ breprodução

Silhueta bem contornada

Silhueta bem contornada/ reprodução

Longo esvoaçante

Longo esvoaçante/ reprodução

Fonte: Glamour BR

LEIA TAMBÉM: 5 cores de roupa que disfarçam as rugas do rosto e te rejuvenescem