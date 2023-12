Afaste-se deles! 10 erros de estilo que farão você parecer muito mais velha

A escolha do vestuário pode ser condicionada por fatores como o clima que faria naquele dia, o tipo de atividade que será realizada ou até mesmo o estado de espírito de cada pessoa. A idade também é outro detalhe muito importante a ser considerado.

Evite os seguintes dez erros de estilo para não parecer mais velha

Às vezes, a maioria das pessoas pode cometer erros de estilo que contribuem para parecerem mais velhas. Além da roupa, os acessórios, a maquiagem e até os penteados também são muito importantes para não adicionar mais anos aos que já se tem.

Esqueça-se do preto: Apesar de o preto ser uma cor elegante, é importante não usá-lo em um look total para evitar um aspecto muito rigoroso, triste e desbotado. Por isso, é ideal usar cores mais vibrantes e cheias de vida.

Não usar saias longas: a partir de determinada idade, saias longas destacam a área dos quadris. Por isso, as preferidas são aquelas com um comprimento acima do joelho, nunca mais de um palmo.

Evitar usar alguns estampados: alguns trajes com estilo diplomático podem não trazer muita frescura ao vestuário. Da mesma forma, os estampados de leopardo podem ser usados, mas com moderação.

Não use muita roupa larga: o estilo oversized não serve para esconder quilos, mas sim para aportar mais volume ao corpo. Os casacos, camisas e casacos muito largos só contribuirão para realçar ainda mais a magreza das pessoas que são magras.

São erros que ajudam a parecer mais velha

Não abusar dos vestidos longos: são vestidos que escondem a silhueta e não são muito favorecedores.

Evite o uso de saltos muito altos: longe de tirar anos, saltos muito altos são um constante lembrete de que a idade para usá-los já passou.

Bolsas de mão: eram exclusivas para mulheres com 40 anos ou mais, mas podem ser usadas no dia a dia com um estilo informal e de tecido flexível.

Evite o uso de rabos de cavalo baixos com o cabelo esticado: o cabelo muito liso endurece as feições e destaca as mechas com muito contraste.

Não use maquiagem exagerada: a maquiagem tem de ser sutil e natural. Os tons muito intensos não só realçam as rugas como dão um ar muito artificial.

Seja fiel ao seu estilo: seguir a moda está certo, mas existem alguns estilos que não são para todas as pessoas. O ideal é usar roupas confortáveis e seguras.