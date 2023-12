Dez cortes de cabelo curtos que vão lhe tirar dez anos de idade

Quando uma mulher chega aos 60 anos, seu rosto passa por muitas mudanças. A pele geralmente mostra rugas e linhas de expressão de forma evidente em áreas como a testa, os pés de galinha ou o contorno dos lábios.

Além disso, o formato oval do rosto tende a perder definição e muitas vezes os traços ficam mais rígidos. Por todas essas razões, é necessário recorrer a cortes de cabelo curtos para obter um visual favorável ao antienvelhecimento.

Cortes de cabelo curto para mulheres de 60 anos bob

Além de ser o corte de cabelo médio que está sempre na moda, o bob é um dos cortes de cabelo mais rejuvenescedores que existem. Pode ser adaptado a todos os tipos de rosto, seja se o formato do rosto tiver alargado com a idade, enfraquecido ou se as características faciais tiverem se endurecido.

Curto para mulheres de 60 anos estilo pixie

O pixie é outro dos estilos de cabelo mais rejuvenescedores, escolhido por muitas mulheres a partir dos 60 anos devido à comodidade que permite. No entanto, é preciso ter cuidado com esse tipo de estilo, pois se o usarmos muito polido e claro, pode nos acrescentar anos. O recomendável é apostar em acabamentos texturizados e penteados ousados.

Cortes de cabelo curto para mulheres de 60 anos bixie

O bixie é outra opção de tendência que é versátil e favorecedora para rostos maduros. É uma fusão entre o corte pixie e o bob, pois tem a forma do primeiro e o comprimento do segundo. Assim, obtém-se um médio comprimento de cabelo com forma, confortável e fácil de manter, que ainda assim oferecerá mais opções de penteado do que o estilo duende.

Cortes de cabelo curto microbob

Se estamos falando de estilos de cabelo curto estilosos e modernos, não há dúvida de que esta versão mini do corte bob é uma opção vencedora. Trata-se de exibir esta clássica média com esse comprimento acima da mandíbula que resulta rejuvenescedor em todos os aspectos. Fica ideal com um pouco de textura e pode ser usado tanto com risca ao meio como de lado, dependendo da forma do rosto.

Cortes de cabelo curto long bob

Também a versão longa do corte bob é ideal para tirar alguns anos de idade sem abrir mão de um certo comprimento do cabelo. Trata-se de um bob que é usado na altura dos ombros e que fica bem em todos os tipos de rostos. Apenas tenha em mente que com uma risca de lado arredonda as características faciais e com uma risca ao meio as alonga.

Cortes de cabelo curto micropixie

Este tipo de corte pixie é ideal para mulheres ousadas que não querem gastar muito tempo arrumando o cabelo no dia a dia. Trata-se de um pixie muito polido que é ideal para cabelos que perderam densidade. No entanto, para não adicionar anos ao rosto, é ideal dar um pouco de textura ao penteado.

Cortes de cabelo curto com bob e franja

Uma excelente opção para rejuvenescer o rosto a partir dos 60 anos é combinar o corte bob com uma franja. Trata-se de um recurso antienvelhecimento muito eficaz, pois além de enquadrar o olhar e as feições, ajuda a reduzir a visibilidade das rugas ao redor dos olhos e da testa.

Cortes de cabelo curto estilo pixie com volume

Uma boa maneira de fazer com que um corte pixie pareça rejuvenescedor e moderno é combiná-lo com um acabamento volumoso, como este, penteado com as pontas para cima. É uma opção ideal tanto para aquelas com rosto ovalado quanto redondo e quadrado, pois ajuda a estilizar os traços faciais.

Cortes de cabelo curto garçom

Este é outro dos estilos curtos ideais para mulheres maduras, pois permite um visual elegante e oferece muitas opções de penteados. Com uma franja caindo de lado sobre a testa, este corte de cabelo inspirado no masculino é perfeito para obter um estilo moderno, ao mesmo tempo confortável e funcional.

Cortes de cabelo curto em estilo bob desfiado

Os cortes com forma e textura sempre conseguem nos fazer parecer mais jovens, e este bob com forma na frente é um bom exemplo. Trata-se de dar forma na parte da frente para enquadrar o rosto com um toque de movimento que resulta muito rejuvenescedor. E pode ser usado tanto com risca no meio - rostos redondos ou quadrados -, quanto de lado - rostos alongados e finos.