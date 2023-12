3 cortes de cabelo curto modernos e rejuvenescedores em tendência para 2024

O bob é o corte que nunca sai de moda e se atualiza com novas versões carregadas de energia, adaptando-se ao caráter de cada mulher.

Minimalistas, retrôs, com um extra de volume e muita vibe positiva, tem se adaptado cada vez mais a todos os tipos de cabelo, sejam lisos, cacheados ou ondulados.

Com a franja é um dos mais desejados. Ajuda a trazer nuances que realçam as características.

Corte bob, o simples é chique

Os cortes retos funcionam muito bem e, além disso, oferecem um toque minimalista muito em tendência. Segundo os especialistas, este bob estruturado é ligeiramente mais longo na zona posterior e um pouco mais longo na parte da frente, formando um corte em A muito sutil. É muito simples e fácil de manter, mas traz elegância e modernidade. É ideal para rostos quadrados, ovais e redondos.

Bob com volume e nova onda

Este bob tem camadas mais suaves para criar volume. Além disso, tem uma onda mais aberta para dar movimento mais sensual. Isso é conseguido ao dar volume à raiz com escova e secador e deixando as pontas viradas para fora.

Bob desgrenhado, na mistura está o acerto

A mistura entre o bob e o shag é muito sugestiva. As camadas típicas do shaggy trazem ainda mais frescor ao sempre encantador bob. Pode ser penteado ao meio ou de lado, com ou sem franja. Essa nova distribuição de volume é o que o torna tão cativante.