Corte borboleta: 10 cortes de cabelo curto rejuvenescedores que serão a máxima tendência em 2024

No mundo dos salões de beleza, existe um estilo que está se impondo aos poucos e promete ser tendência em 2024: o corte borboleta curto. O corte borboleta se caracteriza por ter camadas suaves e volumes estrategicamente posicionados, sendo ideais para cabelos finos.

Essa lista de dez cortes borboleta é perfeita para cabelos curtos e finos.

Corte borboleta para cabelo curto e fino Rachel 2.0

Aqui está uma nova versão de um dos estilos mais icônicos da era dos anos 1990: cabelo fortemente em camadas, volumoso, mas, desta vez, com franjas leves e emplumadas que crescem mais em direção às bordas.

Corte borboleta para cabelo curto e fino clássico

Este estilo consiste em camadas suaves e leves, que proporcionam um movimento sutil ao cabelo. É ideal para aqueles que desejam um aspecto natural e elegante.

Para cabelo curto e fino em camadas longas

Perfeito para aquelas pessoas que desejam manter o comprimento, mas adicionar movimento e vitalidade. As camadas longas na parte inferior do cabelo criam uma aparência leve e fluída.

Para cabelo curto e fino em camadas curtas

Ideal para aqueles que buscam uma mudança mais radical. As camadas curtas na parte superior do cabelo dão um toque audacioso e moderno, enquanto as camadas mais longas na parte inferior proporcionam volume e movimento.

Corte borboleta para cabelo curto e fino desfiado

Este corte adiciona um toque mais moderno ao estilo clássico de borboleta. As camadas estão mais definidas e desfiadas, criando um efeito de textura e volume mais pronunciado.

Corte borboleta para cabelo curto e fino bob midi

O estilo borboleta também é possível em cabelos bob médios, com comprimento suficiente para criar uma primeira camada na altura da mandíbula e criar a sensação de um falso bob quando o cabelo é preso.

Para cabelo curto e fino estilo shaggy

Neste corte de cabelo, o estilo borboleta se funde com a estrutura do shaggy, realçando o volume na metade superior da cabeça e suavizando seu acabamento típico em camadas degradê. Mantém aquela camada marcada na altura média, característica do corte borboleta, mas com um efeito mais sutil.

Corte borboleta para cabelo curto e fino cacheado

As camadas suaves e leves permitem que os cachos se desdobrem de forma natural, criando um aspecto definido e enérgico.

Para cabelo curto e fino com franja cortina

Se você quer um estilo de cabelo borboleta, mas não quer abrir mão do cabelo liso e de todo o comprimento, você pode criar um estilo de corte borboleta cortando a franja cortina e penteando-a com volume.

Para cabelo curto e fino no ombro com camadas

O clavicut é um dos cortes de cabelo em tendência em 2023. Você pode pentear com ondas suaves e descontraídas para criar um estilo borboleta sem a necessidade de cortar camadas pronunciadas e sem franja desfiada.